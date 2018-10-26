Gazişehir Gaziantep Ankara TSK'yı Konuk Edecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezona Beşiktaş ve Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gazişehir Gaziantep, ligin üçüncü haftasında Ankara TSK'yı konuk edecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Talat Özkarslı Spor Salonunda yapılacak maçın hazırlıkları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Yasin Gül, Beşiktaş ve Galatasaray yenilgilerini unuttuklarını ve Ankara TSK maçına odaklandıklarını belirtti.

Ligin zor olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu ligdeki tüm takımlar birbirine denk. Onun için ligde kolay maç yok. Bu zorlu maratonda başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de iyi takımız. Kalitemizi sahaya yansıtıp, Ankara TSK maçını kazanmak istiyoruz."