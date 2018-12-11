Gazişehir Gaziantep, Altıparmak'la İlk Kez Kaybetti

Taraftarı önünde Balıkesirspor Baltok'a mağlup olan Gazişehir Gaziantep, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta dün oynanan iki maçla sona ererken, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor Baltok'a mağlup olarak ağır bir yara aldı. Son haftaların en başarılı takımlarından biri olan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Kırmızı-Siyahlı ekip 9. haftadan itibaren takımın başında yer alan Altıparmak yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Altıparmak liderliğinde ilk maçına içerideki Ümraniyespor maçıyla çıkan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi daha sonra oynadığı maçlarda Afjet Afyonspor' 4-1, Altay'ı 3-0, Boluspor'u 1-0 ve Giresunspor'u 5-1 mağlup edip, Adanaspor ile 1-1 berabere kalırken bu süreçteki tek mağlubiyetini dün akşam oynadığı maçta Balıkesirspor'a karşı 2-0'lık sonuçla aldı. Bu maçlarda rakip kalelere 13 gol bırakan Gazişehir, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.

Ligde önümüzdeki hafta lider Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Altıparmak'ın ekibi bu zorlu mücadeleyi kazanıp zirve yarışını devam ettirmek bu dün akşam aldığı mağlubiyeti unutturmak istiyor. Öte yandan bu kritik karşılaşmanın Ankara'daki olumsuz saha koşulları nedeniyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda oynanması bekleniyor. - GAZİANTEP