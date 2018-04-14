Gazişehir Gaziantep - Altınordu Maçının Ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında evinde konuk ettiği Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri, oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini ifade ederek şunları dedi:

"Özellikle ikinci yarının en iyi ikinci takımı. Biz ikinci yarının lideriyiz, rakibimiz Altınordu ikinci. En iyi iki takım karşı karşıya geldi ve çok zorlu bir maç olacağı belliydi, öyle de oldu. İki takım da çok iyi mücadele etti. Özellikle biz geçen hafta Erzurum'da göstermediğimiz reaksiyonu bu hafta daha çok gösterdik. İnandığımızı gösterdik, dolayısıyla güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Artık tekniğe, taktiğe fazla girmeye gerek yok çünkü şu anda iyi futbol oynayıp da kaybetmektense, iyi mücadele edip kazanmak daha önemli. Bugün iyi mücadele etti oyuncularım, çok istediler, çok arzuladılar, maçı da bırakmadılar. Önce geriye düştük, öne geçtik, beraberlik oldu, tekrar öne geçtik. Bu inancı gösterdikleri için oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Ümraniye - Ankaragücü maçı da berabere bitmiş, dolayısıyla ilk iki hedefimiz devam ediyor. Ankara'ya gidiyoruz, bu hafta bir final maçı daha oynayacağız. Belki 30-40 bin seyircinin önünde oynayacağız. Güzel ve centilmence bir maç olacak. Çok büyük emekler sarf ettik bu emeklerin karşılığı bir maçta gidebilir. Bu maçı yenemeseydik belki de gidecekti. Bir sezonun emeği gidecekti, bunun bilinciyle oynadık. Bu emeklerin karşılığını bu şehri Süper Lig'e çıkartarak almak istiyoruz. Hedefimiz devam ediyor, hedefimizde sapma yok."

HÜSEYİN EROĞLU: "CESURCA OYNADIK"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Gerçekten önemli bir maçtı. İkinci yarının iki flaş ekibi. Gerçekten onlar da çok iyi bir çıkış sağladılar Erkan hoca ile birlikte. Kadro kalitesi zaten iyi. İyi bir kadroya sahipler. Belki kazanan ekibin ilk ikiye yaklaşacağı, en azından Play-off'u garantileyeceği bir maçtı. Biz de maça iyi hazırlanmıştık ve maçın önemli bir bölümünde, ilk yarı özellikle oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibin belki kenar ortalarında pozisyonu olsa da biz belki farkı orada bir iki artırabilirdik, olmadı. İkinci yarı zaten üzerimize geleceklerini biliyorduk. Pas trafiğiyle de rakibin oyundan düşeceğini zaten biliyorduk. Bu istediğimiz şekilde ilerledi, gol pozisyonları da bulduk. Deplasmanda oynamamıza rağmen cesurca oynadık. Belki kritik anda atamadığımız pas veya vuruşlar olsa bugün buradan galip ayrılabilirdik. İster istemez rakip öne geçti ve öne geçince oyun baya soğudu. Yani sakatlanan futbolcu baya fazlaydı, berabere olduktan sonra tekrar iyileşti o futbolcular ve golü buldular. Tabii ki kazanan haklıdır, rakibi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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