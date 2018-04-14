Gazişehir Gaziantep - Altınordu Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Gazişehir Gaziantep maçının ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İki takım için de önemli bir maçtı. Maçın geneline baktığımızda çok pozisyonumuz vardı. Rakibin de vardı ama oyunun kontörlü sürekli bizdeydi. Öne geçtik farkı arttırma şansı da yakaladık ama değerlendiremedik. Gazişehir takımı yetenekli oyuncuları ile kenardan yaptığı ortalar ile golleri buldu. Son dakikada yine bir yan topla golü yedik Gazişehir Gaziantep takımını tebrik ediyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İkinci yarının en iyi takımı karşı karşıya geldi. İki takım da çok iyi mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. İyi futbol oynayıp kaybetmektense, iyi mücadele edip kazanmak daha önemli diye düşünüyorum. Oyuncularım bugün iyi mücadele ettiler. İlk iki hedefimiz hala devam ediyor. Bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağız. Güzel bir maç olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP