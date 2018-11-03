Gazişehir Gaziantep - Altay: 3-0

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Altay'ı 3-0 mağlup ederek puanını 21 yaptı, Altay ise 12 puanda kaldı.

Gazişehir Gaziantep: 3 - Altay: 0

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson (Dk. 46 Okan Derici), Poepon (Dk. 71 Chabbi), Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 77 Kubilay Aktaş), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Del Valle

Altay: Emre Koyuncu, Ulaş Zengin, Eugenio (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz), Metin Yüksel (Dk. 63 Aganovic), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 45 Tevfik Altındağ), Ivanov, Yasin Palaz, Paixao, Kappel, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Goller: Dk. 50 Okan Derici, Dk. 59 Poepon, Dk. 90+2 Chabbi (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Gökhan Alsan, Dk. 84 Rıdvan Şimşek, Dk. 89 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep)