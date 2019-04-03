Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor Maçının Ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak hak ettikleri galibiyeti aldıklarını ifade etti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Mehmet Altıparmak, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bugün için önemli olan 3 puandı. Çünkü böyle maçlarda galip gelmek çok önemli. Biz özellikle maçın ilk yarısında bir şey yapamadık. Rakibimiz gücümüzü bildiği için savunma futbolu oynadı. Biz mümkün olduğunca kanatlardan oynamaya çalıştık ama ilk yarı bunu çok fazla başaramadık. Oyunun ikinci yarısında hem oyunu kanatlara iyi açtık hem şut attık her şeyi denedik. Bir tane direkten dönen topumuz var. Bir tane kalecinin muhteşem kurtardığı şutumuz var. İkinci yarı daha çok galip gelmek isteyen bir görüntümüz vardı. İkinci yarı oynadığımız futbolla 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizi destekleyen herkese bu 3 puanı armağan ediyoruz. 7 final haftamız var. Burada tek amacımız galip gelmek, bundan sonra bunun için çalışacağız" dedi.

YUSUF ŞİMŞEK: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANMALIYIZ

Amaçlarının puan ya da puanlar almak olduğunu fakat başaramadıklarını söyleyen Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, "Bu maçtan puan almak için hazırlanmıştık. Penaltıyla kaybetmek gerçekten üzücü. İki tarafta birbirine çok fazla üstünlük sağlamadı. Ortada geçen bir maçtı. Maçın hakkı beraberlikti ama penaltıyla kaybetmek çok üzücüydü. Ben futbolcu kardeşlerimin yaptığı mücadelesinden, isteğinden son derece memnunum. Hepsini tek tek anlından öpüyorum. Bizim rakibimiz Gazişehir değil, bizim rakibimiz dışarıda oynayacağımız önemli maçlarımız. Biz onlara odaklanmak zorundayız. Şimdiden Afyon taraftarına seslenmek istiyorum. Önümüzdeki önemli maçlarda onları davet ediyoruz. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

Yusuf Şimşek'in açıklamaları - Gaziantep

Kaynak: DHA