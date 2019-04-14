Gazişehir Gaziantep-Adanaspor Maçının Ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet serisine devam etmek istediklerini ve önemli bir 3 puan elde ettiklerini belirten Gazişehir Gaziantep Mehmet Altıparmak, çok istedikleri bir maçı kazandıklarını söyledi.

Kağıt üzerinde maçın favorisi olduklarını ancak bu tür maçların oldukça zor olduğunu anlatan Altıparmak, "Maçtan önce favori olabilirdik ama böyle maçlar zor olur. Oyuncularım maça müthiş başladılar maçın başında bulduğumuz gol bizi rahatlattı. Golden sonra biraz sıkıntı yaşadık ama sonra tekrar eski kimliğimize bürünerek 2-0 öne geçtik. Maçın iki İkinci yarısında kontra atak oynadık ama sonrasında kötü bir gol yedik. Golden sonra rakip üzerimize geldi. Biz iyi mücadele ettik. Maçı 4-1 kazandık. Bugün için en önemli şey kazanmaktı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum güzel bir galibiyet oldu. İsteğimizi arzumuzu son dakikaya kadar devam ettirmemiz önemliydi" dedi.

EYÜP ARIN: SON PASLARA İYİ DAVRANMAYINCA MAĞLUBİYET KAÇINILMAZ OLDU

Son paslarda iyi yapamayınca mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Maça rakibimiz iyi başladı. Rakibin oyun başındaki hızını kesemedik. Maçın hemen başında gol yedik. Ardından eşitliği sağlamaya çalıştık ama yapamadık. Gölü erken bulduk ama aldığımız riskler ile pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Gaziantep takımı tecrübeli ayaklara sahip. Biz beraberlik için öne çıktığımızda doğal olarak arka taraf da boş kaldı ve rakibimiz goller buldu. Keyifli bir maç oldu. Rakibimiz galibiyeti hak etti" diye konuştu. - Gaziantep

Kaynak: DHA