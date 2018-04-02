Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 1-0 biten Gazişehir Gaziantep- Adana Demirspor maçı sonrası her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Rakibimiz de çok iyi oynadı. Galibiyeti Gazişehir Gaziantep takımı hakketti. Oyuncularım da elinden geleni yaptı. Bu mücadele ile ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İlk yarıda net pozisyonlarımız vardı. Ama değerlendiremedik. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Rakibe pozisyon vermedik. Kaybetme kredimiz yok. İnşallah bu mücadelemizi güzel bir hikaye ile taçlandırırız" şeklinde konuştu.

Federasyona serzenişte bulundu

Sözeri maçların pazartesi oynanması nedeniyle federasyona serzenişte bulunarak, "Biz 3 maçtır pazartesi günü oynuyoruz. Bu maçlar pazar olabilirdi. Şehrimiz çalışan bir şehir. Eğer pazar olsaydı 15-20 bin taraftarımız bu güzel mücadeleyi izleyecekti. Lütfen federasyon bunları dikkate alsın" diye konuştu. - GAZİANTEP