Gazişehir Gaziantep, Adama Ba'yı Kadrosuna Kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Moritanyalı genç orta saha oyuncusu Adama Ba'yı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Auxerre'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti.



Gaziantep'e gelen Ba, Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu'nun makamında düzenlenen törenle bir yılı opsiyonlu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.