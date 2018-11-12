Gazişehir Galibiyeti Seriye Bağladı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligin de 4. Hafta geride kaldı. Ligin ilk iki haftasını Beşiktaş ve Galatasaray yenilgisiyle kapatan Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen hafta Ankara TSK karşısında başlattığı galibiyet serisini İzmir deplasmanında, İzmir BŞB.'yi 77-73 yenerek devam ettirdi.

Deplasmanda İzmir BŞB. karşısında mükemmel bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlı takım, sahadan 77-73 galip ayrılarak puanını 6'ya çıkarttı.

Haftanın en önemli karşılaşması olarak gösterilen İzmir BŞB. – Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında gülen taraf Gazişehir oldu. Maçın başından sonuna kadar sahada gösterdiği mücadeleyle haklı bir galibiyete imza atan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Ligdeki sıralama açısından İzmir BŞB. karşısında alınan galibiyetin büyük önem arz ettiğini belirten Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa, "Hafta içinde yaptığımız çalışmaların tamamı galibiyet doğrultusundaydı. İzmir deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularımla yaptığım toplantıda zor bir deplasman olduğunu da onlara anlattım. Tüm oyuncularım da verilen görevi layıkıyla yerine getirerek maçı 77-73 kazandı. İzleyenlerin zevk aldığı güzel bir maç oldu. Böyle zorlu bir deplasmanda alınan güzel galibiyet ligdeki çıkışımızı sürdürdü. Üst üste elde ettiğimiz galibiyetlerle seri yakaladık. Galibiyet serisini kendi evimizde oynayacağımız Şanlıurfa BŞB. maçını kazanarak devam ettirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.