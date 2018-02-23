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Gazişehir, Denizlispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Denizlispor’u konuk edecek olan Gazişehir F.K, müsabaka hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gazişehir, Denizlispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Gazişehir F.K, müsabaka hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gaziantep'te Pazar günü saat 15.30'da Denizlispor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlı takım, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde saat 15.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmaların ana bölümünde ise kontrol pas çalışmaları ve yarı sahada çift kale maç yer aldı. Antrenman maçını kazanan yeşil takım, galibiyet pozu geleneğini bugün de sürdürdü.

Antrenmanı ayrıca Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy ile Erhan Özmen de takip etti. - GAZİANTEP

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