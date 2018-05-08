Gazişehir'den Play-off Öncesi Sıra Gecesi

Süper Lig'e çıkma yarışını play-off'la sürdüren Gazişehir Gaziantep, Cuma günü oynanacak Boluspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolcuların moral, motivasyonunu arttırmak için sıra gecesi düzenledi.

Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yöneticilerden Settar Konukoğlu, Murat Güneri ve Yusuf Demsoy'un da katıldığı moral gecesinde kırmızı-siyahlı takım oldukça neşeli anlar yaşadı. Düzenlenen sıra gecesinde futbolcular çalan müzikler eşliğinde bol bol oyunlar oynayıp, halay çektiler.

Gecede konuşan Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güvenimiz tamdır. Ben bu ekiple beraber şampiyon olacağımıza inanıyorum, arkadaşlarımız bana şampiyonluk sözü verdi. Ben de takımımızdan aldığım enerjiyle şampiyonluk sözü veriyorum. Gaziantep şehrinden ve taraftarlarımızdan da Cuma günü Kalyon Stadı'nı doldurup bu takıma destek olmalarını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP