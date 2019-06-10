Gazişehir'de Konukoğlu yeniden başkan seçildi



SPOR Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde olağanüstü kongre yapıldı. Kongrede yeniden başkan seçilen Adil Sani Konukoğlu, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılan olağanüstü kongreye yöneticiler ve üyeler katıldı. Tek liste ile seçime giren Adil Sani Konukoğlu, ikinci kez başkan seçildi. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Süper Lig'te kalıcı olmak ve sürekli gelir sağlayabilen bir takım haline gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Konukoğlu, amaçlarının anonim şirket haline dönüşmüş ve kalıcı bir takım olarak Gaziantep'i, Süper Ligde temsil etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu takımı kimseye ihtiyacı olmadan iyi bir yönetim ile başarılı bir kulüp haline getirilmesi lazım. Daha sonra kim gelirse gelsin profesyonel bir şirket gibi yönetildiği takdirde hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Amacımız lige başlarken anonim şirket haline dönüşmüş ve kalıcı bir Gazişehir takımını Türkiye Süper Ligi'nde temsil etmek. Bu şehir şampiyonluğu hak etti. Ben bir söz vermiştim ve sözümü tuttum. Başka bir sözüm ise ben gitmeden bu takımı profesyonel bir hale getirmeden bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

"GAZİANTEP OLARAK BU ÜLKENİN BREZİLYASI OLMALIYIZ"

Konukoğlu, altyapıya da gerekli önemin verileceğinin altını çizerek, "Gelin Gaziantep olarak hep birlikte bu ülkenin Brezilya'sı olalım. Bütün dünyaya Gaziantep'ten futbolcu transfer edelim. Ben şahsen alt yapıdaki maçları artık izleyeceğim. Oradaki genç futbolcularımızı takip edeceğim. Onların bu kente ve bu ülkeye kazandırılması için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Amaçlarının Lig'de kalıcı olmak olduğu ifade eden Adil Sani Konukoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig'de inşallah Gazişehir olarak, Gaziantep'i layıkıyla temsil edeceğiz. Amacımız bu ligde kalıcı olmak. Onun için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve bu kadroyu o şekilde oluşturacağız. Şu anda transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor, birçok futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

- Gaziantep