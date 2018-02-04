Gazişehir'da Üç Puanın Sevinci Yaşanıyor

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısının ilk üç haftasında, sahadan galibiyetle ayrılan Gazişehir Gaziantep'te Boluspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Ligin 20. haftasında Boluspor'u konuk ederek, sahadan 2-0 galip ayrılan Gazişehir Gaziantep, zirveye adım adım yaklaşıyor. Ligin ikinci yarısında namağlup yoluna devam eden Gazişehir, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 3 maçını kazanarak, sahadan ayrılan Gazişehir, seyirci ve yönetimi de sevince boğdu. Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoglu, TFF 1. Lig'in ikinci yarısının ilk üç haftasında, sahadan galibiyetle ayrılan Gazişehir Gaziantep, Futbol takımını tebrik etti. Konukoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ligin ikinci yarısının ilk 3 maçında üçte üç yapan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzü mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarda aynı mücadeleyi devam ettirerek hedefimize ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP