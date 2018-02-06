Gazişehir Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, rehavete kapılmadan son haftalardayakalanan çıkışı sürdürmek istediklerini belirti.

Gazişehir Gaziantep Kulübü, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin öncülüğünde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Toplantıda Gazişehir'in üst üste aldığı galibiyetleri devam ettirmesi için çalışmaların daha da hızlanacağı aktarıldı. Ayrıca kulüp yönetimi tarafından lig sonunda ilk iki hedefinin olduğu da vurgulandı.

Kahvaltıda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Biz hedefe giden yolda inşallah emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Çok çalışacağız. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız. Öyle bir lüksümüz de yok. Örneğin üst sıralardaki Ümraniye'nin, Rize'nin ve Ankaragücü'nün maç kaybetme krediler var. Bizim bu anlamda böyle bir lüksümüz yok. İlk ikiyi hedeflediğimiz için kayıpsız gitmenin planlarını yapıyoruz. Tabii ki kolay maç yok. Özelikle deplasman maçlarına da bu oyun isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttığımız takdirde inşallah iyi sonuçlar almaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ligin en az gol yiyen takımıyız"

15 gol ile ligin en az gol yiyen takımı olduklarını belirten Sözeri, "3 maç oynadık 9 gol attık, hiç gol yemedik. Tabii ki bazı pozisyonlar verdik. Bu verdiğimiz pozisyonlarda belki şans bizden yana oldu ama güzel bir laf vardır, 'Kader, gayrete aşıktır' diye gayret ederseniz, kaderiniz de güzel olur. O toplar da girmez içeriye. Demek ki çok gayretli benim futbolcularım" diye konuştu. - GAZİANTEP