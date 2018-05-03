Gazişehir, Ç. Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep, sezonun son haftasında karşılaşacağı Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ç. Rizespor'a konuk olacak Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı akşam antrenmanıyla devam etti.. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Gazişehir tesislerinde ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Kırımızı-siyahlılarda tedavisi süren Adama Ba dışında tüm futbolcular antrenmana katılırken futbolcuların ve teknik ekibin neşeli halleri dikkat çekti.

Kendi tesislerindeki hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, bu gece karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket edecek. - GAZİANTEP