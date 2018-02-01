Gazişehir, Boluspor Maçı Hazırlıkların Sürdürüyor
Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig’in 20. haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise çeşitli egzersizler gerçekleştirildi. Gazişehir yarın saat 10.30'da yapacağı son antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - GAZİANTEP
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