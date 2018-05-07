Gazişehir, Bolu Hazırlıklarına Başladı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Gazişehir, Bolu Hazırlıklarına Başladı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kırmızı-Siyahlılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcuların rejanerasyon çalışması yaptı. Antrenmanda diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maç oynadı.

Gazişehir, Cuma günü oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17: 00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - GAZİANTEP

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