Gazişehir, Aç Giresunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak olan Gazişehir Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak olan Gazişehir Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise karşılaşma öncesi son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanı Futbol Şube Sorumluları Erhan Özmen ve Yusuf Demsoy da yerinde takip etti. Kırmızı-siyahlılar bu antrenmanla birlikte hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayarak, bugün saat 16.00'da karşılaşmanın oynanacağı Giresun'a hareket etti.
Gazişehir'in yarın saat 11.00'de Giresun'da yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa gireceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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