Gazişehir 9'Da 7 Yaptı

Deplasmanda Keçiören Güçlü Eller takımını 75-39 gibi farklı skorla yenerek rövanşı alan kırmızı-siyahlı takım, bu hafta kendi sahasında ligin zirvesinde bulunan takımlardan Avukat Destekli Engelli Yıldızlar takımıyla Cumartesi saat:14:00'da Talat Özkarslı Spor Salonunda karşı karşıya geliyor.

Deplasmanda Keçiören Güçllü Eller takımını 75-39 gibi farklı skorla yenen Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligde 4. Sıraya yükseldi. Ligin bitimine iki hafta kala play off da kalma mücadelesi veren Gazişehir'in hedefi, play off a kalarak şampiyonluk mücadelesi vermek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü Başkanı Adil Konukoğlu'nun maddi ve manevi destekleriyle Süper Lig'de fırtına gibi esen Gazişehir, ikinci yarıda 9'da 7 yapmanın yanı sıra son 5 maçta üst üste galip gelerek, 5 haftalık seri yakaladı.

Takımın başarısıyla gurur duyduklarını belirten Gazişehir Gaziantep Basketbol Sorumlusu Fahrettin Kaplan, "Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız iç ve dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla hem Gaziantep'i, hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyorlar. Süper Lig gibi önemli bir lig de 4. Sırada olmak kolay değil. Bu başarıdan dolayı teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı ligin son düdüğüne kadar devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyorum" şeklinde konuştu.