Gaziray, Ulaşıma Nefes Aldıracak

Gaziantep'e metro konforunda banliyö hizmeti verecek GAZİRAY'ın çalışmalarına devam ediliyor.

Günlük 100 bin kişinin taşınması planlanan 1,1 milyar liralık projede bazı istasyonlar bitme aşamasına geldi.

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik hazırladığı Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak 25 kilometre uzunluğunda, 17 istasyonlu, Başpınar ve Mustafa Yavuz istasyonları arasının yeniden inşa edilmesi, alt ve üstyapıya dönük çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, yaptığı yazılı açıklamada, GAZİRAY'ın 2019 yılında bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin bir ucundan diğer ucuna daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanacağını vurgulayan Cihan, şunları kaydeti:

"Başpınar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde 130 bin kişi çalışıyor. Bunlar sürekli servislerle gidip geliyor. Şu anda tramvayımız var. Ulaşım Master Planımızda bulunan metro hatlarımızın 2 ayrı projesini yapıyoruz. Onlar da istasyona geliyor. Dolayısıyla istasyon, bir aktarma merkezi. Metro ile bütün otobüslerimizin toplanmasını orada yapacağız. Bir istikametten diğer istikamete gitmek isteyen vatandaşlarımız orada aktarma yapacak. Böylece Gaziantep'in her yerine ulaşabilecek. GAZİRAY'ın geçtiği yerlerde mevcut demir hattında duraklarımız var. Bütün vatandaşlarımızın ulaşımı rahatlayacak. Hem şehirle bağlantısı, hem de Organize Sanayi Bölgesi ile olan ulaşım aksları güçlenmiş olacak."

Cihan, her şeyin planlandığını ve olası bütün ihtimallerin düşünüldüğünü dile getirerek, "Gaziantep'e metro kalitesinde hızlı tren geliyor. Vatandaşların ulaşımı ucuz olacak. Çünkü aktarmalarımız ücretsiz olacak. Gaziantep'in metro ağlarını örüyoruz. Bunun da başlangıcını yapmış olduk. Biz, 30-40 yıl sonra bile Gaziantep'in neresine metro yapılacak diye planladık." ifadelerini kullandı.