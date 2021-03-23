Gaziray metronu sen seç
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Gaziray metronu sen seç

23.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:51
Gaziray metronu sen seç

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşım açısından kenti güçlendirecek GAZİRAY metrosu için vatandaşı hazırladığı model ve renk anketine davet ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşım açısından kenti güçlendirecek GAZİRAY metrosu için vatandaşı hazırladığı model ve renk anketine davet ediyor. Katılımcılar, 31 Mart'ta sona erecek ankete http://oylama.gaziantep.bel.tr/ adresinden ulaşabilir.

GAZİRAY Projesi kapsamında 8 adet elektrikli tren seti alımı için imzalanan protokolle merak konusu olan araçların rengi ve modeli 'katılımcı ve şeffaf belediyecilik" doğrultusunda hareket edilerek kamuoyunun fikirleri ile belirlenecek. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirliler için bir anket hazırlandı. 31 Mart'ta sona erecek anketi doldurmak isteyen vatandaşlar, http://oylama.gaziantep.bel.tr/ adresinden ankete katılabilecek.

"GAZİRAY Metronu Seç" sloganı ile kamuoyuna sunulan ankette, 2 farklı modelde sarı ve yeşil tonlarının yer aldığı trenlerin görselleri bulunuyor. Katılımcıların yapması gereken tek şey, beğendiği seçeneğin üzerine tıklayarak, seçimini yapmak. Vatandaşlar sadece bir oy kullanılabilecek. - GAZİANTEP

Gaziray metronu sen seç
Gaziray metronu sen seç
Gaziray metronu sen seç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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