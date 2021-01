Son dakika haber... GAZİANTEP - Karaismailoğlu: "Gaziray'ı kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray, İzmir'de İzban ve Ankara'da Başkentray'ın ardından Gazianteplilere de metro konforunda modern banliyö hizmeti vermek üzere Gaziray'ı kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "2,3 milyar liralık dev bir yatırımla Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Gaziray Elektrikli Tren Seti Alımı İmza Töreni"ne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, bugün Gaziantep için büyük önem arz eden, Gaziray projesinde kullanılacak araçları üreten TURASAŞ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında çok önemli bir iş birliğinin gerçekleştirildiğini söyledi.

18 yıldır ülkenin dört bir yanında ulaşımın her bir modunda büyük atılımlar içerisinde olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu atılımcı kültür, bugün, ülkemizi bölgesinde lojistik alanında bir süper güç olma ve dünyanın ticari koridorları üzerinde hakimiyet kurma noktasına taşımıştır. Türkiye bugünlerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve en önemlisi vizyonu ile gelirken, 2002 yılından bu yana atılan adımlar, yapılan yatırımlarla hem ekonomik hem de siyasi açıdan dünyanın dikkatini çeken, herkesin kıskanarak baktığı bir güce dönüşmüştür. Bugünün Türkiye'si, üretimdeki sürdürülebilir stratejileri, ulaşım ve haberleşmede uzun vadeli yatırım ve hedefleri, ekonomideki dirençli ve istikrarlı politikaları ile yarınlarına emin adımlarla yürümektedir." diye konuştu.

Pandemi koşullarına rağmen hayata geçirdikleri yatırımlar, temellerini attıkları projeler ve planladıkları yeni hedeflerle Türkiye'nin 2023 ve 2053 vizyonlarına ulaşması için çok yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Adımlarımızı atarken, sadece kendimizi değil, bölgeyi ve dünyayı da kalkındırmak için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunları saymak gerekirse Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz ile bugün Pekin'den yola çıkan bir yük treni kesintisiz bir biçimde Londra'ya ulaşıyor. Türkiye'den ihracat trenleri Çin'e ve Rusya'ya çalışmaya başladı. Geçtiğimiz ay açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Kuzey Marmara Otoyolu ve akıllı otoyolumuz Ankara-Niğde Otoyolu ile Gaziantep'ten Edirne'ye kesintisiz lojistik faaliyet ve ulaşım gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda, tüm dünyaya mal olacak eserlerimiz arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de en kısa zamanda yerini alması için çalışmalarımız sürüyor. Mavi Vatanımızda lojistik gücümüzün sembolü yeni limanlarımızda çalışmalarımız günbegün ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığımız Türksat 5A uydumuz ile haberleşmede gücümüzü artırmak için çok önemli bir yol kat ettik. Sırada Türksat 5B ile yerli ve milli uydumuz 6A var. Ulusal ve küresel çapta projelerimizin yanı sıra Gaziantep'te de olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarımıza devam ediyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Biz bu çalışmalarımızı hayata geçirirken bir yandan da karanlık eller huzurumuzu, refahımızı, toplumsal barışımızı hedef aldı. Ancak bu uğraşlar boşa çıktı. Cumhurbaşkanımızın iradesi, askerimizin ve polisimizin gücü sayesinde bugün sınırlarımız içerisinde güvenliğimizi sağladık. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet tam bağımsız bir ülke olarak daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Dahası, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye, tüm mazlum milletlere destek olmaya devam edecektir."

2,3 milyar liralık dev bir yatırım

Bakan Karaismailoğlu, gönül belediyeciliği yaklaşımıyla halkın gönlünde taht kuran AK Parti geleneğinin Gaziantep'te de güçlenerek yoluna devam ettiğini, geleneklerini ve mirasını korurken yüzünü geleceğe dönmüş belediyenin, şehrin gelişmesi ve kalkınması için canla başla çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.

Bakanlık ve belediye arasında imzalanan protokolle, bakanlık tarafından yapılan Gaziray Projesi'nin AK Parti yöneticiliğinin en önemli ve güzel örneklerinden biri olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Marmaray, İzmir'de İzban ve Ankara'da Başkentray'ın ardından Gazianteplilere de metro konforunda modern banliyö hizmeti vermek üzere Gaziray'ı kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje TCDD Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirildi. 2,3 milyar liralık dev bir yatırımla Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziray çalışmaları kapsamında 26 kilometrelik 4 hat demir yolu inşaatı, 16 istasyon binası, banliyö ve hızlı tren setlerine uygun depo binası yapacaklarını, güzergahın 20 kilometresini tamamladıklarını, 16 istasyondan 11'ini bitirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, kalan 5 istasyon, depo inşaatı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri ve güzergahın aç-kapa kısmı olan kalan kesiminde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"81 ilde, her köyde, her kasabada biz varız"

Bu yıl sonuna kadar yapım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de bu hatta kullanılacak araçların sözleşmesini imzalayacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin Gaziray'da kullanılacak 32 araçtan oluşan 8 elektrikli tren seti tasarımı, temini ve montajı için açmış olduğu uluslararası ihaleyi yabancı rakiplerine karşı en avantajlı teklifi veren ülkemiz raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ kazandı. Bu ihaleyi milli kuruluşumuzun kazanması ve araçlarımızın yerli kaynaklar kullanılarak yapılacak olması ayrı bir sevinç ve gurur vesiledir. TÜRASAŞ büyük Türkiye'ye yaraşan, kendi teknolojik birikimimizle, kendi deneyimimizle, yerli ve milli ürünlerimizi ortaya koymaktır. Öyle ki, TÜRASAŞ sayesinde, yakın gelecekte lokomotiften, vagona, elektrikli tren setinden, banliyö tren setlerine kadar neredeyse bütün raylı sistem araçları Türkiye'de üretiliyor ve ihraç ediliyor olacaktır."

TÜRASAŞ'ta Gaziray için üretimi yapılacak araçların toplam maliyetinin yaklaşık 47 milyon avro olduğunu bildiren Karaismailoğlu, "İşletme hızı saatte 120 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde 4 araçtan oluşan bir tren seti toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. İlk 2 set 24 ay, tüm setler ise 28'inci ayın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının AK Parti hükümetlerinin ve AK Parti belediyelerinin her daim yol göstericisi olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bir tek gün ülkemizin hayrına bir adım atmayan, konuşmaktan elleri iş tutmayanlar çok iyi bilsinler ki, 81 ilde, her köyde, her kasabada biz varız. Evlatlarımızın yarınlar için umudu biziz. Cesaretimizle, dirayetimizle dünyanın karşısına dikilen biziz. İnsanımız bizim inançlı ve adanmış çalışmalarımız ve duruşumuz sayesinde güven içinde. Biliyor ki gelecek için projeleri olan, yarını bugünden kuran, çocuklarının hatta torunlarının refahını düşünen ehil eller bu ülkeyi yönetiyor. Allah şanlı bayrağımız altında gönüllerimizin birliğini ve beraberliğini daim etsin." dedi.

"Eskiden kara tren vardı şimdi hızlı tren dönemine geldik"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de gazi şehre büyük bir projenin kazandırılmasının mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yaptığı güzel çalışmadan dolayı teşekkür eden Gül, kentin ihracatını da salgına rağmen arttırdığını ifade etti.

Gül, AK Parti hükümetleri döneminde Gaziantep'e gerçekleştirilen yatırımlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eskiden kara tren vardı şimdi hızlı tren dönemine geldik. Bugün Gaziantep'ten trene bineceğiz, İstanbul'da saatler sonra işimizi yapacağız, akşam gerekirse Ayasofya da namazı kıldıktan sonra İstanbul'u gezip isteğimiz zaman Gaziantep'e döneceğiz. Bu büyük bir başarıdır, büyük bir vizyondur. Bu Gaziantep'e, Türkiye'ye yapılan bir hizmettir. Biz hizmetleri yaparken hizmeti alan kişinin siyasi düşüncesine, felsefesine, meşrebine, mezhebine, inancına bakmayız. Bu ülkenin vatandaşıysa 83 milyon vatandaştır, bu ülkenin tapusu ondadır ve en büyük hizmete layıktır. Ulaşımda, adalette, sağlıkta, eğitimde 'layıktır' anlayışıyla 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Gül, Gaziantep'e yaptığı destek ve yatırımlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

"Biz çevreci bir ağ oluşturacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray projesi için çok çalıştıklarını söyledi.

Sabah büyük bir heyecanla uyandığını dile getiren Şahin, "Bu imza var ya şehrin kaderini değiştirmek ve bölgenin kalkınması için çok önemli. Bu imzanın arkasında çok önemli bir liderlik var. Liderimiz Cumhurbaşkanımız var ona çok teşekkür ederim. Bugün burada 7 yıllık geçmişi olan bir iş var. Bugün biz çevreci bir ağ oluşturacağız. Bugünkü durum bize yakışmıyor. Bu sistemle huzurlu şekilde işçiler evine gidip geldiğinde anaların duasını aldığımızda başarılı olacağız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hazırlanan protokol, Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu'nun nezaretinde TÜRASAŞ Genel Müdürü Metin Yazar ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü arasında imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç