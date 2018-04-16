Gaziray Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımını rahatlatmaya yönelik hazırladığı Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu, Başpınar-Gaziantep- Mustafa Yavuz İstasyonları Arasının Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri (GAZİRAY) Projesi'ne dönük çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 45 gün önce Grand Kavşağı'nda başlatılan çalışmalarda sona gelindi, bölgenin alt ve üst yapısı yeniden şekillendi.

Gazi şehri, baştanbaşa demir ağlarla örecek GAZİRAY Projesi'yle kara tren hızlı trene dönüşecek.

200 milyon lira maliyetli GAZİRAY Projesi kapsamında, güzergah üzerindeki taşınmazlarla üzerindeki yapı ve ağaçları kamulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Grand Kavşağı arasında kalan Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları köprü genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

GAZİRAY'ın, 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.