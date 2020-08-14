Gazipaşa Tapu Müdürlüğünde işlemlere Kovid-19 nedeniyle ara verildi
Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Tapu Müdürlüğünde çalışan bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu işlemlere ara verildi.
14.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:44
Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Tapu Müdürlüğünde çalışan bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu işlemlere ara verildi.
Bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışanlar, evlerinde karantinaya alındı.
Tapu Müdürlüğünün pazartesiye kadar kapalı tutulacağı bildirildi.
Kaynak: AA