Gazipaşa Sugözü grup yolu asfaltlanıyor
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Gazipaşa Sugözü grup yolu asfaltlanıyor

Gazipaşa Sugözü grup yolu asfaltlanıyor
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Gazipaşa Sugözü grup yolu asfaltlanıyorBaşkan Yılmaz'dan Başkan Böcek'e teşekkürAntalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da Torosları birbirine bağlayan ve ilçe halkının yoğun kullandığı Sugözü Grup Yolu'nda yaklaşık 20 kilometrelik sathi asfalt döküm çalışması yapıyor.

Gazipaşa Sugözü grup yolu asfaltlanıyor

Başkan Yılmaz'dan Başkan Böcek'e teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da Torosları birbirine bağlayan ve ilçe halkının yoğun kullandığı Sugözü Grup Yolu'nda yaklaşık 20 kilometrelik sathi asfalt döküm çalışması yapıyor. Altyapısı güçlendirilip genişletme çalışması da yapılan Sugözü grup yolunun sathi asfaltla kaplanması ilçede sevinçle karşılandı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da asfalt çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı dev araç filosu ile Gazipaşa halkının yoğun bir şekilde kullandığı ve ilçedeki en önemli grup yollarından biri olan Sugözü Grup Yolu'nda çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkının neredeyse tamamının kullandığı grup yoluna dökülen yaklaşık 20 kilometrelik sathi asfaltın büyük bir bölümü tamamlandı.

YILMAZ VE AKDEMİR YERİNDE İNCELEDİ

Büyükşehir Belediyesi, modernizasyonuna başladığı grup yollarının altyapısına büyük önem veriyor. Yolun daha uzun ömürlü olabilmesi için altyapısı güçlendirilip neredeyse tamamında genişletme çalışması yapılıyor. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir de Sugözü Grup Yolu'ndaki asfalt çalışmasını yerinde inceleyip çalışanlara kolaylıklar diledi.

BAŞKAN YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçe adına oldukça önemli olan böyle bir çalışmanın yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden Yılmaz, "Gazipaşa halkımızın neredeyse tamamı bu yolu kullanıyor. İlçenin en önemli grup yolunda yürütülen bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHTAR KARABULUT "ÇOK ŞANSLIYIZ"

Başkan Muhittin Böcek'in göreve gelmesinden buyana Gazipaşa'yı adeta şantiyeye çeviren Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir yatırımı mahallesine yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Sugözü Mahalle Muhtarı Hayri Karabulut, "İlçemizin yoğun bir şekilde kullandığı, birçok mahalleyi bir birine bağlayan Sugözü Grup Yolumuzda yıllardır beklediğimiz çalışma Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in talimatlarıyla başlatıldı. Bugün neredeyse tamamlanmak üzere olan yolumuzda asfalt dökümü devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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