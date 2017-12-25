Gazipaşa Selinus Plajı'nda Yamaç Paraşütü Yer Çalışması Yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Plajı'nın stabil rüzgarı, yamaç paraşütçülerinin ilgisini çekiyor.



Alanya Mahmutlar Yamaç Paraşütü Takımı eğiticisi Sedat Narkuz ve öğrencileri, Gazipaşa Selinus Plajı'na gelerek yamaç paraşütü yer eğitimi yaptı.





Burada açıklamalarda bulunan Narkuz, Gazipaşa'nın yamaç paraşütü sporu için önemli bir merkez olabileceğini söyledi. Selinus Plajı'nın tam karşısında 200 metre yüksekliğinde bir tepe bulunduğunu ve buranın 4 mevsim uçuşa uygun olduğunu kaydeden Narkuz, "Bu tepede yapılacak bir pist Gazipaşa turizmine önemli katkı sağlayacak. Burayı sporculara tavsiye ediyorum. Yetkililerimiz bu tepeye pist yapılması konusunda yardımcı olursa biz de herkesi buraya davet eder burada uçuş şenlikleri çok güzel etkinlikler olur." dedi.



Uçuş eğitimi alan öğrencilerden Can Tunç ise Alanya'da yaşadığını ve Gazipaşa'da eğitim yapmak için geldiklerini söyledi. Herkesin hayatında en az bir defa uçuş deneyimini tatması gerektiğini belirten Tunç, "Gazipaşa havası güzel bir yer, sabahtan beri burada çalışıyoruz. Yamaç paraşütü sporunu tüm arkadaşlara dostlara tavsiye ediyordum." dedi.