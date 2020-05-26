Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'da yapımına devam ettiği kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'da yapımına devam ettiği kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor. 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve 5 bloktan oluşan projede kaba inşaat çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Başkan Muhittin Böcek'in yakından takip ettiği kültür merkezinin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için her alanda etkin mücadelesini sürdürürken, yatırımlara da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gazipaşa halkının büyük bir heyecanla tamamlanmasını beklediği kültür merkezi inşaatı, Başkan Muhittin Böcek'in yakın takibi ve ilgisiyle hızlı bir şekilde ilerliyor.

Antalya'nın dört köşesinde halkın sosyal ve kültürel alandaki eksiklerini gidermek için var gücüyle çalışan, yeni projeler üretip, devam eden projelerin tamamlanması için gereken tüm desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi. Proje kapsamındaki B,C, D ve E bloklarında kaba ve ince inşaat çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında bir yandan binaların alçıpan çalışmaları yapılırken bir yandan da klima ve elektrik tesisatı montajları sürüyor.

A blok yükseliyor

Kültür merkezi projesinin en önemli parçasını oluşturan A blok hızla yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılıp perde betonları dökülen A Blok'ta da çalışmalar tamamlandığında sinema salonu, 2 adet kulis, 2 adet prova odası, 160 metre karelik bir sahne, 450 metre karelik bir salon, 220 metre karelik bir fuaye, bilet satış ofisi, depolar, tuvalet ve tesisat depoları bulunacak.

Gazipaşa Kültür Merkezi B Blok'ta Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) yer alacak. Gazipaşalıların mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen ATASEM, açılacak kurslar ile Gazipaşa halkına hizmet verecek. B Bloğun zemin katında yemekhane, kantin, 50 kişilik eğitim salonu, etkinlik odası, ofisler, birinci katında ofis, sınıflar, depolar, ikinci katında ise yönetici odası, sınıflar yer alacak. C Blok'ta üretim ve yemek kursu atölyesi, D Blok'ta pasta ve çikolata atölyesi, E Blok'ta ise seramik atölyesi bulunacak.

Projeyi yakından takip eden Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Tuncel, "Gazipaşa Kültür Merkezi mahallemiz sınırları içerisinde hızla yükseliyor. Hem konumu hem de vereceği hizmetlerle başta ilçemiz olmak üzere mahallemiz sakinlerine de büyük katkıda bulunacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA