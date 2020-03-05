Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor

05.03.2020 08:37 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:37

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, açık arazilerde yetişen yerli muz, fabrikalarda işlenerek Türkiye'nin birçok bölgelerine gönderilerek tüketiciyle buluşuyor. Muz üreticisi Faruk Çelik, muz fiyatlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu söylerken, muz sarartma fabrikası sahibi Cihan Özdemir ise "İthal muzunu şu anda tamamen bitirmekteyiz. Fiyatlar geçen yıla göre 1 lira üzerinde seyrediyor. Üreticilerimiz memnun" dedi.

Gazipaşa'da yetişen birçok tropikal meyveden sadece biri olan muz, ilçede 3 bin 500 dekar örtü altı, 13 bin 400 dekar açık alanda üretiliyor. Yılda yaklaşık 81 bin ton rekolte elde edilen yerli muz, fabrikalarda işlenip Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilerek, tüketiciye ulaşıyor. Gazipaşa'da yetişen yerli muzlar son dönemde pazar tezgahlarının vazgeçilmezi haline gelirken, muz ithal edilmesinin de ciddi anlamda önüne geçti.

10 GÜN SARARTMA İŞLEMİ UYGULANIYORGazipaşa'da muz üreticilerinin dallar halinde hasat yapığı muz meyveleri, araçlarla fabrikalara getiriliyor. Fabrikada tartıdan geçirilen muzlar askıda işlenmek üzere fabrikaya giriyor. Muz dalları ilk işçiler tarafından taraklara ayrılarak sulu bölmede temizleniyor. Temizlenen muz taraklar halinde poşetli kasalara konulup ağızları bağlanıp, paletlere istifleniyor. Paletlere istiflenen muz paketleri sarartma odasına alınıyor. Burada bir hafta 10 gün sararma işlemi gören muz, tırlara yüklenerek Türkiye'nin değişik bölgelerine gönderilerek tüketiciyle buluşuyor.'GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR İYİ'Muzkent Mahallesi'nde açık arazide muz yetiştiriciliği yapan Faruk Çelik, "Bu sene geçen yıla göre fiyatların iyi olmasından dolayı geçen yıl dekardan 14-15 bin lira kazanırken, bu yıl 17-18 bin liraya tekabül ediyor. Bu da bizim için tabii ki biraz avantajlı. Muz deposuna bahçemizden hasat yaptığımız muz dallarını kendi araçlarımızla getiriyoruz. Burada tartılıyor, işleniyor ve Türkiye'nin her bölgesine dağılıyor" dedi.'İTHAL MUZUNU ŞU ANDA TAMAMEN BİTİRMEKTEYİZ'

Muz sarartma fabrikası sahibi Cihan Özdemir de "Doğal ortamda açık arazide yetişen natürel ve organik muz, sera muzuna göre daha çok aromalı. Lezzeti çok güzel olan muzlar üreticiler tarafından fabrikamıza getiriliyor. Burada tartım işleminden geçen muz dalları yıkama aşamasına giriyor. Paketleniyor ve sarartmaya veriliyor. Ortalama bir hafta 10 gün içinde sararıyor. Bunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yolluyoruz. Tamamen doğaldır. Doğal ortamda yetişmektedir. İthal muzunu şu anda tamamen bitirmekteyiz. Fiyatlar geçen yıla göre 1 lira üzerinde seyrediyor. Üreticilerimiz memnun" diye konuştu.

Kaynak: DHA