GAZİPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - Gazipaşa Göçük-Gökçebelen hattında asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da kırsal mahallelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri Göçük ile Gökçebelen Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya'nın doğusundan batısına deforme olmuş grup yollarını yatırım planına alan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve sağlıklı seyahatleri için alt ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ilçesinde de yeni bir asfalt çalışmasına başladı.

10 KM'LİK YOLDA ÇALIŞMA

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılan programa göre grup yollarını tek tek elden geçiren ekiplerin Gazipaşa'daki son durağı Göçük ile Gökçebelen mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu oldu. Yolda stabilize işlemlerine başlayan ekipler, öncelikle yolun kotunu yükselterek şarampol açmaya uygun hale getiriyor. Yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik yolun sathi asfaltla kaplanması planlanıyor.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet