Gazipaşa'daki Yaylalarda İçme Suyu Sorunu Giderilecek

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 500 hanenin yaşadığı Belbaşı ile Taşbaşı yaylalarında içme suyu sorunu çözülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce Gazipaşa'da şehir merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Belbaşı ile Taşbaşı yaylalarında içmesi suyu sorunu çözmek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirdi.

Bölgede suya ulaşan ASAT, 100 tonluk bir içme suyu deposunun yapılacağı yerin ve şebeke hattının etüt çalışmasını tamamladı. Proje tamamlandığı takdirde, 500 hanenin yaşadığı bölgeye, gelecek yıl içme suyu verilebilecek.

Bölgenin bağlı olduğu Şahinler Mahallesi Muhtarı Hasan Değirmenci, içme suyu çalışmaları dolayısıyla Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti.

Gazipaşa'nın sorunlarına Türel'in çözüme kavuşturduğunu aktaran Değirmenci, bölgede uzun süredir içme suyu sorunu yaşandığını ve bu sorunun da kısa sürede aşılacağını kaydetti.