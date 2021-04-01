Gazipaşa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, M.K'nin el çantasında naylona sarılı 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek