Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları A.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.

Aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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