Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Öz (33) yönetimindeki 42 K 6967 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Ozan Bal'a çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bal yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bal'ın, düğün konvoyundan zarf almak için yola çıktığı bildirildi.