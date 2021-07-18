Gazipaşa'da seraya uyuşturucu operasyonu
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Gazipaşa'da seraya uyuşturucu operasyonu

Gazipaşa'da seraya uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir şahsın tapulu arazisinde bulunan serada kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine bahse konu arazide yapılan aramada, 25 kök kenevir bitkisi,1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan şişe ve yaklaşık 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Antalya'da bir şahsın tapulu arazisinde bulunan serada kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine bahse konu arazide yapılan aramada, 25 kök kenevir bitkisi,1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan şişe ve yaklaşık 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa, Sarıağaç Mahallesi'nde H.U. isimli şahsın tapulu arazisinde bulunan serasına kenevir ekimi yaptığı ihbarı alındı. İhbarın değerlendirilmesi üzerine Gazipaşa ilçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü, arama köpeği ile birlikte yaptığı operasyonda, 25 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan şişe ve yaklaşık 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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