Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2)
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Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2)

HER SENE YAŞANIYORMUŞAntalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi.

03.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:12
Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2)

HER SENE YAŞANIYORMUŞ

'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi. Bölgede mağaraların bulunduğunu aktaran veteriner, ani dalga yükselmeleri nedeniyle yarasanın bir yere çarpıp, ölmüş olabileceğini söyledi. Bu olayın normal olduğunu belirten veteriner, virüsle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını söyledi.


Kaynak: DHA
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