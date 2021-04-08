Gazipaşa'da polisten Hint keneviri operasyonu
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Gazipaşa'da polisten Hint keneviri operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gazipaşa'da polisten Hint keneviri operasyonu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda, 16 kök Hint keneviri ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda, 16 kök Hint keneviri ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 16 kök Hint keneviri bitkisi ile 5 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanılan Hint keneviri tohumu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Evin sahibi şüpheli E.Y.'yi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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