Gazipaşa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Gazipaşa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
12.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:22
Gazipaşa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mustafa Yıldız'ın kullandığı 07 UZ 767 plakalı otomobil, Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 kara yolunda Kerim Bircan yönetimindeki 07 UB 785 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bircan ağır yaralandı. Çevredekiler sağlık ekibi gelene kadar yaralının üzerine şemsiye tutarak güneşten korumaya çalıştı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA