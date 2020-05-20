Gazipaşa'da orman içinde saksılara dikilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirildi
Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, ormanlık alanda saksılara dikilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirdi.
20.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:20
Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, ormanlık alanda saksılara dikilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin, Bıçkıcı mevkisinde gece saatlerinde yaptığı aramada saksılara ekilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA