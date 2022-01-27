GAZİPAŞA'DA MARONGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN - Haberler
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GAZİPAŞA'DA MARONGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman ürünleri atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürdü.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman ürünleri atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürdü.

Korubaşı mahallesinde yaklaşık 700 metrekare alana kurulu Muzaffer Uğur'a ait orman ürünleri atölyesinde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki kuru tomruk, lata ve işlenmiş orman ürünleri alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede atölyeye yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

GAZİPAŞA'DA MARONGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN

GAZİPAŞA'DA MARONGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN

GAZİPAŞA'DA MARONGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gazipaşa, Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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