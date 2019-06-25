Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 35 dekar makilik alan ve tarım arazisi yandı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 35 dekar makilik alan ve tarım arazisi yandı. Yangın karadan ve havadan 1 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.
Alanya- Gazipaşa sınırındaki Alanya'ya bağlı İmamlı Mahallesi Haçbel mevkiindeki tarlada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın yakındaki makilik araziye de sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 3 acil müdahale aracı, 2 su tankeri ve 20 işçi yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 9 dekar makilik alan ve 26 dekar tarım arazisi yandı.
- Antalya
Alanya- Gazipaşa sınırındaki Alanya'ya bağlı İmamlı Mahallesi Haçbel mevkiindeki tarlada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın yakındaki makilik araziye de sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 3 acil müdahale aracı, 2 su tankeri ve 20 işçi yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 9 dekar makilik alan ve 26 dekar tarım arazisi yandı.
- Antalya
Kaynak: DHA
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