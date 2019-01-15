Gazipaşa'da Kuvetli Yağış ve Fırtına

- Antalya'da şiddetli fırtına sera ve iş yerlerine zarar verdi

Selinus Sahili'nden detaylar

Rüzgardan zarar gören ağaçlardan görüntüler

Şiddetli rüzgardan zarar gören büfelerden görüntüler

Rüzgardan zarar gören seralar ve muz bahçelerinden görüntüler ANTALY - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına iş yerlerine, ağaçlara ve seralara zarar verdi.

Kaynak: AA