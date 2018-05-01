Kıyıya Telef Olmuş Boğa Vurdu! Görenler Gözlerine İnanamadı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı, görenler gözlerine inanamadı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alınıp belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü
YÜK GEMİLERİNDEN DÜŞTÜĞÜ YA DA ATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı.
İŞ MAKİNESİYLE ALINDI
İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.
YORUMLAR (25)
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seçim zamanı makarnacılara yedirselerdi keşke. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yok yauCevap Yaz Yayından Kaldır
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SALAK MARDİNLİ KARDEŞİM HAYVAN TELEF OLMUŞ ŞİŞMİŞ GÖRMÜYON MU NE HAYRI ADAMLARIMI ÖLDÜRECENCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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koyun olsaydı hükümet sahip çıkardı,öküze kimse sahip çıkmıyor:)))Cevap Yaz 23 17 Yayından KaldırES: varsın koyun olayım senın gibi domuz olacagıma hakkı dedeTüm 25 yorumu okumak için tıklayın4 2 Yayından Kaldır