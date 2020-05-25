Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
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Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonet çarpan yaya yaralandı.

25.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:57

Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonet çarpan yaya yaralandı.

Musa Gümüş idaresindeki 07 UK 817 plakalı kamyonet, Deniz Kızı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Refik Ay'a çarptı.

Kazada yaralanan Ay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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