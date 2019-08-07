07.08.2019 17:43

Gazipaşa'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkin Sonek'in (38) kullandığı 34 PU 2233 plakalı otomobil aynı istikamete giden Eren Üstün'ün (41) kullandığı 34 ZPF 98 plakalı otomobille çarpıştı. Eren Üstün'ün kullandığı araç kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğinden tali yola düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen araç güçlükle durdu. Erkin Sonek'in kullandığı araç ise karayolu üzerinde yaklaşık 110 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücülerden Eren Üstün ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ela Sonek (33) ve çocukları Eliza, Ege ve Elvin Sonek yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hafif yaralı Ela Sonek ve çocuklarını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alman vatandaşı oldukları öğrenilen yaralılar ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Eren Üstün ise boynu ağrıdığını söyleyerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan ilk müdahalelerinde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA