Gazipaşa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki çocuk yaralandı
Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
10.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:48
Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Sururi Ö. yönetimindeki 07 HPR 51 plakalı hafif ticari araç Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Ali D. idaresindeki 07 NJK 29 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan otomobildeki Eren D. (10) Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA