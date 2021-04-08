Gazipaşa'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Gazipaşa'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Gazipaşa'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Gazipaşa ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramada 16 kök Hint keneviri ve tohumları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ev sahibi E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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