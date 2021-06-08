Gazipaşa'da dev uyuşturucu operasyonu
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Gazipaşa'da dev uyuşturucu operasyonu

Gazipaşa'da dev uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ormanlık alanda kenevir ekildiği ihbarını alan jandarma, 12 bin 500 gram kubar esrar maddesi ile 683 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Antalya'da ormanlık alanda kenevir ekildiği ihbarını alan jandarma, 12 bin 500 gram kubar esrar maddesi ile 683 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi Küçüklü Mahallesi Çakmak mevkiinde bulunan ormanlık alanda E.Ç., isimli şahsın kenevir ektiği tespit edildi. Bölgede yapılan operasyonda, 12 bin 500 gram kubar esrar maddesi, 683 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 61 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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