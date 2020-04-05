Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü, sahile vurdu ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 metre boyundaki caretta caretta ölüsü, sahile vurdu.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 metre boyundaki caretta caretta ölüsü, sahile vurdu.

Gazipaşa'da, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan, yaklaşık 50 kiloluk caretta caretta ölüsü, Kahyalar sahiline vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki caretta carettanın ağzının açık, ayaklarının şişmiş ve dışarıda olduğu görüldü. Caretta caretta ölüsünün sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA