Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus'un Kiev'den gelen ilk uçuşunu karşıladı
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus'un Kiev'den gelen ilk uçuşunu karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus'un Kiev'den gelen ilk uçuşunu karşıladı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus Havayolları'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus Havayolları'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bu sabah Kiev'den gelen Pegasus Havayolları uçağını su takıyla karşıladı.

Airbus 320 ile düzenlenen uçuşla 168 yolcu Gazipaşa-Alanya'ya geldi.

Pegasus, sezon boyunca haftada dört gün Gazipaşa ve Kiev arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, "Bugün Pegasus Havayolları'nın Kiev'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Salgına karşı tüm önlemlerimizi tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

2021'de hava yollarının planlamalarına göre, bugün itibarıyla Gazipaşa-Alanya Havalimanına 12 hava yolunun 10 ülkedeki 15 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus'un Kiev'den gelen ilk uçuşunu karşıladı
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus'un Kiev'den gelen ilk uçuşunu karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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